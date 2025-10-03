Espert y un descargo obligado y mal actuado que solo convenció a Milei

Presionado por el escándalo, luego de negarse a responder una simple pregunta en distintos programas de televisión, el diputado nacional José Luis Espert grabó un descargo, que hizo agua ya que reconoció finalmente el pago de 200 mil dólares.

Con una muy mala actuación dijo haberse sorprendido con la acusación de la justicia de Estados Unidos hacia Fred Machado de quien, pese a haber viajado al menos en 35 ocasiones en sus aviones, trató de tomar distancia.

Solo el presidente Javier Milei salió a bancar a su primer candidato a la diputación nacional por la provincia de Buenos Aires. Hay rumores de bajada de la lista.

Diputados convocó a sesión para expulsarlo el próximo 8 de octubre.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: