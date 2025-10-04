Juan Pablo Luque se reunió con jóvenes en Comodoro y escuchó sus preocupaciones sobre empleo y futuro

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, mantuvo un encuentro con un grupo de jóvenes en el Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia, donde se abordaron las principales problemáticas que atraviesa la juventud en la ciudad: la falta de empleo, la precarización laboral, la inseguridad, la incertidumbre sobre el futuro y el flagelo del suicido.

Durante la reunión, varios jóvenes compartieron sus experiencias. Uno de ellos relató que trabajaba en la empresa Ledesma, que construía la escuela del barrio Stella Maris, pero tras la quiebra de la firma quedó desempleado y lleva un año sin conseguir trabajo. “Antes llevabas un CV y te tomaban, ahora ni teniendo un contacto te llaman”, expresó.

Otro joven, empleado en una empresa de internet, describió un escenario similar: “Todo lo que es laburo está para atrás. Si vos no conocés a alguien no tenés chances de entrar y aún conociendo, nada te lo garantiza. El declive del laburo se nota mucho y repercute en la ciudad, porque las calles están re inseguras”.

También se escucharon testimonios de jóvenes que trabajan en la informalidad o buscan una carrera con salida laboral. “Trabajé un año en negro en una feria, después vendí ropa y ahora me llaman de niñera o para reemplazos”, relató una joven. Otro, próximo a egresar del secundario, sostuvo: “Mi idea es estudiar, todavía no sé qué, pero viendo la situación voy a tener que buscar algo con salida laboral”.

Frente a estas realidades, Luque recordó su gestión como intendente de Comodoro, cuando la ciudad era una de las de menor desocupación del país. “Nos peleábamos con las grandes empresas y les decíamos: ‘necesitamos que inviertan acá porque se están llevando un recurso natural que es el petróleo’. No estaba todo perfecto, pero la industria funcionaba y la gente tenía algo en el bolsillo para hacerse su casita, para comprar ropa, para gastar en el supermercado y salir a comer. Hoy, al no haber plata, todo se retrae”, señaló.

Luque advirtió también sobre la situación de vulnerabilidad que viven los jóvenes en la actualidad, con problemas de inserción laboral, falta de oportunidades y el crecimiento de problemáticas como el suicidio adolescente y el juego on line. “Con el 90% de los jóvenes con los que hablo me plantean lo mismo: no encuentro laburo, no veo la luz al final del túnel, nadie me brinda una oportunidad para pensar hacia adelante”, sostuvo.

El candidato remarcó además que la política “sirve para cambiar realidades” y pidió a los jóvenes participar en las elecciones: “Lo importante es que vayan a votar y elijan a su candidato. La votación es el único lugar donde todos somos iguales y el voto vale uno”.

Finalmente, reiteró su compromiso: “Nuestro desafío es escuchar y llevar todo lo que está pasando en una agenda para trabajar en el Congreso. Hay que generar leyes para volver a generar oportunidades de crecimiento, para que los jóvenes puedan pensar un futuro”.