Vialidad Nacional pidió extrema precaución en rutas 3 y 26 por el viento

En medio del alerta naranja por vientos intensos, Vialidad Nacional solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución en distintos tramos de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 26 debido a las condiciones adversas registradas en la región.

En la RN3, los sectores más afectados son los comprendidos entre Comodoro Rivadavia–Ramón Santos y Comodoro Rivadavia–Garayalde, donde el viento genera polvo en suspensión y una marcada reducción de la visibilidad.

La recomendación se extiende también a la RN26, en el trayecto Comodoro Rivadavia–Sarmiento, hasta el empalme con la Ruta 40 y desde allí hacia Río Mayo.

Desde el organismo solicitaron a los conductores evitar salir a la ruta salvo que sea estrictamente necesario, y respetar todas las medidas de precaución hasta que se supere el alerta naranja vigente para la zona.