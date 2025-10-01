Se reanuda paulatinamente el transporte público hacia zona norte en Comodoro

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que el transporte público de pasajeros hacia zona norte comenzó a reanudar su recorrido de manera paulatina, luego de la suspensión preventiva ocasionada por las complicaciones para circular en la Ruta Nacional Nº 3 a la altura del sector conocido como el Infiernillo.

En tanto, las líneas que circulan por zona sur mantuvieron su servicio habitual durante toda la jornada, aunque desde el Municipio reiteraron la necesidad de que los usuarios tomen precauciones al trasladarse, debido a las condiciones meteorológicas adversas.