Extremo Comodoro aclaró su postura tras el control positivo de chofer y coordinadora en un viaje escolar

Luego de la polémica por el control positivo de un chofer y una coordinadora previo al viaje de alumnos de 5º grado del CEDIT de Rada Tilly, la empresa de turismo Extremo Comodoro aclaró que sus controles preventivos no son aleatorios, sino permanentes en cada salida.

En diálogo con La Posta Comodorense, voceros de la firma señalaron: “El pedido fue hecho por los padres del colegio, pero queremos dejar en claro que nuestros controles están acordados para realizarse en cada viaje, siempre, sin excepción”.

Además, destacaron que “somos la única empresa que propone y hace este tipo de verificaciones antes de las salidas, y ojalá las demás empresas de turismo y clubes hagan lo mismo, por la seguridad de todos”.

Respecto de los involucrados, la empresa precisó que el chofer pertenece a la compañía de transporte contratada, cuyos dueños ya tomaron las medidas internas correspondientes. En tanto, la guía era una profesora auxiliar contratada en forma eventual, que fue desafectada de cualquier futura actividad con Extremo Comodoro.

Finalmente, remarcaron que continuarán aplicando sus protocolos de seguridad de manera estricta: “Seguiremos dando confianza a los padres, los controles son permanentes en cada viaje, caiga quien caiga, como corresponde”.