Fierro: “Es inminente el ataque de Israel a la Flotilla humanitaria que va a Gaza”

Celeste Fierro, integrante de la Flotilla Sumud y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), relató a ABC Radio por FM Records que “Esta madrugada tuvimos una muestra de lo que van a intentar hacer y hoy si no interceptan esta Flotilla mañana estaríamos llegando a Gaza. A través de los radares de nuestras embarcaciones hemos detectado que se están acercando distintos buques a gran velocidad y esperamos que sea inminente la llegada”.

La militante que pasó algunos años en Comodoro indicó que “Agradecemos la difusión de lo que estamos haciendo con la Flotilla y que se siga denunciando el genocidio que está llevando Israel en Palestina. Esto es una nueva muestra de cómo viola todos los acuerdos internacionales porque estamos en aguas internacionales y está impidiendo que ingrese ayuda humanitaria para usar la comida como una herramienta de guerra”.

En ese marco, aseguró que “Si nos llegan a atacar o a detener con esta misión humanitaria pedimos que se salga a las calles para denunciar al Estado genocida de Israel y exigir la libertad de los casi 500 activistas que integramos la misión solidaria, internacionalista y humanitaria”.

Fierro sostuvo que “Es una mentira total que hay barcos españoles e italianos apoyándonos, ya se retiró el italiano y al español no lo vimos en ningún momento. Hicieron anuncios rimbombantes diciendo que estaban para auxiliar, pero no están ayudando para facilitar que la Flotilla llegue a Gaza”.

Finalmente, la dirigente del MST concluyó que “El escenario más probable es que Israel impida que se concrete esta misión humanitaria internacionalista que busca abrir un corredor para ingresen a Gaza alimentos, agua y medicamentos. Queremos concretar un punto de apoyo para con el pueblo palestino con estas 46 embarcaciones que conformamos la Flotilla”.