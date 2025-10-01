Jubilados y activos de Chubut ya tienen fecha de cobro de sus haberes

El Gobierno del Chubut, que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, anunció el cronograma de pago de haberes del mes de septiembre para la Administración Pública Provincial.

Según lo informado, el viernes 3 de octubre se depositarán los salarios de los jubilados provinciales, quienes podrán disponer de los fondos desde el sábado 4 de octubre a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Por su parte, el lunes 6 de octubre se acreditarán los sueldos de los empleados activos, que estarán disponibles desde el martes 7.

De esta manera, una vez más los jubilados contarán con un día de exclusividad de atención en las entidades bancarias de la provincia, con el fin de facilitar el acceso a sus haberes y reducir las filas en los cajeros.