Close Menu
miércoles, octubre 1
Ciudad

Defensa Civil: “La ráfaga más fuerte llegó a 122 km/h al mediodía y seguimos trabajando en toda la ciudad”

Sebastián Barrionuvo, titular de Defensa Civil de Comodoro, detalló que se registraron voladuras de techos, caídas de postes, árboles y cartelería. Recomendó no salir de las viviendas salvo que sea necesario y aseguró que por ahora no hay personas lesionadas.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

La ciudad atraviesa una jornada crítica por el temporal de viento, con ráfagas que alcanzaron los 122 km/h a las 12:25 horas, según confirmó el titular de Defensa Civil, Sebastián, en diálogo con medios locales.

EESS-300x250-80kb

“Reforzamos las guardias porque teníamos aviso de alerta amarilla y naranja. Estamos trabajando en toda la ciudad, tanto en zona norte como en zona sur, atendiendo casos de chapas sueltas, techos completos que se volaron, postes caídos, árboles y cartelería, además de reclamos por cortes de energía”, explicó.

El funcionario indicó que se esperan vientos fuertes durante toda la tarde: “El pronóstico indica que lo más intenso sería hasta alrededor de las cinco de la tarde. Después empezaría a descender, pero igualmente seguirá ventoso, con ráfagas que podrían rondar los 90 km/h”.

En cuanto a los pedidos de ayuda, señaló que recibieron “una buena cantidad de llamados de familias, algunos por cortes de luz, otros por miedo a que postes o techos cedieran sobre sus viviendas”. Defensa Civil continúa trabajando y atendiendo reclamos en simultáneo.

Recomendaciones

  • Evitar salir de las viviendas salvo que sea indispensable.

  • Asegurar elementos sueltos en patios, techos o balcones (chapas, maderas, macetas, basura).

  • No circular ni permanecer cerca de árboles, postes, cableados o edificios en construcción.

  • Conducir a baja velocidad y mantener distancia de seguridad entre vehículos.

  • En caso de emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103, o a los teléfonos alternativos:

    447-1660; 447-2401; 297-404-0117; 297-404-2152

Finalmente, Sebastián subrayó: “Hasta ahora no tenemos reportes de personas lesionadas, pero sí muchos elementos volados en la vía pública. Pedimos a los vecinos que se cuiden y no se expongan innecesariamente”.

Share.

Related Posts