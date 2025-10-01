Defensa Civil: “La ráfaga más fuerte llegó a 122 km/h al mediodía y seguimos trabajando en toda la ciudad”

La ciudad atraviesa una jornada crítica por el temporal de viento, con ráfagas que alcanzaron los 122 km/h a las 12:25 horas, según confirmó el titular de Defensa Civil, Sebastián, en diálogo con medios locales.

“Reforzamos las guardias porque teníamos aviso de alerta amarilla y naranja. Estamos trabajando en toda la ciudad, tanto en zona norte como en zona sur, atendiendo casos de chapas sueltas, techos completos que se volaron, postes caídos, árboles y cartelería, además de reclamos por cortes de energía”, explicó.

El funcionario indicó que se esperan vientos fuertes durante toda la tarde: “El pronóstico indica que lo más intenso sería hasta alrededor de las cinco de la tarde. Después empezaría a descender, pero igualmente seguirá ventoso, con ráfagas que podrían rondar los 90 km/h”.

En cuanto a los pedidos de ayuda, señaló que recibieron “una buena cantidad de llamados de familias, algunos por cortes de luz, otros por miedo a que postes o techos cedieran sobre sus viviendas”. Defensa Civil continúa trabajando y atendiendo reclamos en simultáneo.

Recomendaciones

Evitar salir de las viviendas salvo que sea indispensable.

Asegurar elementos sueltos en patios, techos o balcones (chapas, maderas, macetas, basura).

No circular ni permanecer cerca de árboles, postes, cableados o edificios en construcción .

Conducir a baja velocidad y mantener distancia de seguridad entre vehículos.

En caso de emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103, o a los teléfonos alternativos: 447-1660; 447-2401; 297-404-0117; 297-404-2152

Finalmente, Sebastián subrayó: “Hasta ahora no tenemos reportes de personas lesionadas, pero sí muchos elementos volados en la vía pública. Pedimos a los vecinos que se cuiden y no se expongan innecesariamente”.