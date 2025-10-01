A pesar del viento, los vuelos en Comodoro operan con normalidad: Mirá el tablero

A pesar de las fuertes ráfagas de viento que afectan a la ciudad y la región, el Aeropuerto Internacional General Mosconi informó que, por el momento, los vuelos operan con normalidad.

Según los tableros oficiales de arribos y partidas, la mayoría de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, LADE y JetSmart mantienen su programación habitual. La única excepción fue el vuelo AR 1431 con destino a Neuquén, que aparece como cancelado.

Los arribos de este miércoles incluyen conexiones desde Aeroparque, Neuquén, Río Grande, Perito Moreno, El Calafate y nuevamente Aeroparque, con horarios previstos entre las 16:59 y las 20:05. Para el jueves se esperan vuelos desde Aeroparque, Bahía Blanca y Mar del Plata, todos en horario.

En cuanto a las partidas, además de la cancelación hacia Neuquén en la mañana, se mantienen programados vuelos hacia Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre otros destinos.

Las autoridades del aeropuerto recomendaron a los pasajeros consultar el estado de los vuelos con las aerolíneas y acudir con tiempo, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar demoras imprevistas.