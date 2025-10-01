Close Menu
miércoles, octubre 1
Fuga de gas, corte de luz e inconvenientes en el Hospital Alvear

El hospital atravesó una serie de incidentes durante el temporal de viento: pérdida de gas en el ala vieja, interrupción del servicio eléctrico y problemas de conectividad por falla en la fibra.
El Hospital Alvear registró este miércoles una sucesión de incidentes vinculados al temporal de viento que afecta a la ciudad.

Al mediodía, en coincidencia con la ráfaga más fuerte, se produjo una importante pérdida de gas en la planta baja, ala vieja, en el sector cercano a alimentación, oficinas administrativas, mantenimiento e informática. El suministro fue cortado de inmediato por personal del hospital y se dio aviso a Camuzzi, que trabaja en el lugar para garantizar la seguridad.

Casi en simultáneo, se produjo un corte de energía en todo el hospital, lo que obligó a activar los grupos electrógenos de emergencia. La prioridad fue garantizar el abastecimiento eléctrico en el sector más crítico: internación y guardia, ubicados en el ala nueva del edificio.

Además, durante la mañana ya se había registrado otro inconveniente: una falla en la fibra óptica dejó al hospital sin servicio de internet, lo que complicó parte de la operatoria administrativa y de comunicación interna.

Las autoridades del hospital confirmaron que los pacientes no estuvieron expuestos a riesgos y destacaron la rápida actuación de los equipos técnicos internos, junto al acompañamiento de los prestadores de servicios.

