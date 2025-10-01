Tener una mascota ayuda a prevenir la pérdida de memoria en adultos mayores que viven solos

Tener una mascota puede ayudar a mantener la memoria en adultos mayores que viven solos

Tener una mascota no solo aporta compañía, también podría ayudar a conservar la memoria y otras funciones cognitivas en personas mayores que viven solas.

Un estudio de la Universidad de Sun Yat-sen en Guangzhou (China) analizó a casi 8.000 adultos mayores de 50 años. Los resultados muestran que quienes convivían con un perro o gato presentaban un menor deterioro de la memoria y de la fluidez verbal, especialmente si no vivían con otras personas.

La soledad es un factor de riesgo para el declive cognitivo, ya que reduce la estimulación mental. Cuidar de una mascota fomenta rutinas y ejercicio, lo que contribuye a mantener activas las funciones cognitivas.

Aunque los resultados son prometedores, se necesitan más estudios para confirmar de manera concluyente este beneficio.

Alternativas para quienes no tienen mascotas:

– Caminar, preferentemente acompañado.

– Leer libros nuevos y estimulantes.

– Escuchar música y recordar las letras.

– Ver películas y comentarlas con otras personas.

– Resolver acertijos y compartirlos con familiares o amigos.

Tener una mascota, aunque no reemplaza la interacción social, puede ser una herramienta valiosa para mejorar la salud emocional y cognitiva de los adultos mayores.

Fuente: https://tn.com.ar/salud/noticias/2025/10/01/la-ciencia-confirmo-que-tener-una-mascota-reduce-la-perdida-de-memoria-en-personas-mayores-que-viven-solas/