miércoles, octubre 1
Ciudad

Suspenden el servicio de  transporte público hacia zona norte por las fuertes ráfagas en la zona de «El Infiernillo»

El servicio se interrumpió debido a las fuertes rafagas  en la Ruta 3, a la altura del “Infiernillo”, y se prevé su restablecimiento a las 15:30. Las líneas de zona sur circulan con normalidad.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó este miércoles la interrupción momentánea del servicio de transporte público de pasajeros hacia zona norte, debido a las complicaciones para circular en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del sector conocido como el “Infiernillo”.

De acuerdo con lo comunicado, se estima que el servicio podría restablecerse alrededor de las 15:30 horas, siempre que mejoren las condiciones climáticas y de transitabilidad.

En paralelo, se indicó que las líneas correspondientes a la zona sur continúan funcionando con normalidad, aunque se solicitó a los usuarios tomar los recaudos necesarios por el estado del tiempo y las ráfagas de viento que afectan a la ciudad.

