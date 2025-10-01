Suspenden el servicio de  transporte público hacia zona norte por las fuertes ráfagas en la zona de «El Infiernillo»

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó este miércoles la interrupción momentánea del servicio de transporte público de pasajeros hacia zona norte, debido a las complicaciones para circular en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del sector conocido como el “Infiernillo”.

De acuerdo con lo comunicado, se estima que el servicio podría restablecerse alrededor de las 15:30 horas, siempre que mejoren las condiciones climáticas y de transitabilidad.

En paralelo, se indicó que las líneas correspondientes a la zona sur continúan funcionando con normalidad, aunque se solicitó a los usuarios tomar los recaudos necesarios por el estado del tiempo y las ráfagas de viento que afectan a la ciudad.