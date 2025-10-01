Mercados en alerta: Cómo reaccionaron tras el fin del dólar en billeteras virtuales

Mercados en alerta tras el fin de la venta del dólar en billeteras virtuales

El mercado cambiario comenzó octubre con fuerte tensión. El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir en el dólar oficial para frenar subas, mientras que las fintech suspendieron la venta de divisas a sus clientes, ampliando la brecha con los dólares financieros a más del 10%.

El dólar mayorista cotiza a $1.425, cerca del techo de la banda en $1.482. Los bonos soberanos en dólares bajan 3,8% en promedio, con el Global 2046 cayendo 7,1%. En Wall Street, las acciones argentinas muestran números negativos, lideradas por Mercado Libre (-4%), afectadas también por el cierre parcial del gobierno de EE. UU.

En la Bolsa local, el S&P Merval sube 1,3% en pesos, a 1.796.000 puntos. El riesgo país alcanzó las 1.230 unidades.

Fintech bajo la lupa El BCRA ordenó que las billeteras virtuales dejen de vender dólar oficial. Mercado Pago y Cocos Capital se vieron directamente afectadas, ya que ofrecían la operación mediante un banco tercerizado. Santiago Bausili, titular del Central, aclaró que no se trata de un nuevo cepo, sino de una corrección normativa: solo bancos y casas de cambio pueden operar con dólar oficial, mientras que las fintech pueden ofrecer operaciones en dólares financieros (MEP y CCL).

En el sector fintech, la medida generó sorpresa y rechazo, ya que la operación llevaba meses en funcionamiento sin objeciones previas y con amplia difusión.

Un inicio de mes volátil El arranque de octubre muestra un escenario de alta volatilidad: el Central busca control con intervenciones puntuales, pero la incertidumbre regulatoria y la suba de los dólares paralelos marcan un mercado sensible y atento a próximos movimientos.

