Tragedia en vivo: Un influencer muere grabando su vuelo en helicóptero

Tang Feiji, conocido como “Tang Aeronave”, falleció el 27 de septiembre tras estrellarse con un helicóptero ultraligero que él mismo había diseñado, en Guangyuan, Sichuan, China. El accidente ocurrió durante una transmisión en vivo en Douyin, similar a TikTok, y fue presenciado por cientos de personas.

El aparato, adquirido en 2024 por US$49.000, era ultraligero de rotores coaxiales, con un peso de 115 kg, capacidad para 600 metros de altura y velocidad cercana a los 100 km/h. Tang no contaba con licencia de vuelo ni llevaba paracaídas, y había practicado solo seis horas de vuelo teórico.

El accidente fue inmediato y las autoridades confirmaron que la investigación continúa para determinar si se trató de una falla mecánica o error humano.

Tang era un influencer de aviación casera con más de 100 mil seguidores. Su comunidad lo recordará como un innovador en aeromodelismo y aviación amateur, mientras su trágico final genera debate sobre los riesgos de volar sin formación profesional.influenc

