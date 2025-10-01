Alerta naranja: Hoy ráfagas llegarian a más de 110 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por vientos fuertes que afectan a la región durante este miércoles 1 de octubre. Las ráfagas pueden superar los 110 km/h, lo que representa un riesgo elevado para la población.

La jornada comenzó con una temperatura de 12,6°C, humedad del 46 %, presión de 1003 hPa y cielo mayormente nublado. El viento se mantiene del sector Oeste, con intensidades que alcanzarán entre 42 y 50 km/h, pero con ráfagas mucho más violentas.

Según el pronóstico oficial, durante la mañana y la tarde se esperan condiciones ventosas, con ráfagas de entre 107 y 115 km/h, mientras que hacia la noche el viento disminuirá levemente, aunque aún con ráfagas de hasta 89 km/h.

El pronóstico extendido indica temperaturas máximas que rondarán los 19°C, con ausencia de precipitaciones. Para los próximos días se prevé un ascenso térmico hacia el jueves con 23°C, mientras que el fin de semana se presentará más fresco, con máximas que no superarán los 16°C.