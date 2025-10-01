Detuvieron a Pequeño J en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido hoy en Lima, Perú. Horas antes, la Policía también logró dar con Matías Agustín Ozorio, el joven acusado de ser la mano derecha del líder de la banda.

Página 12 informó que «la detención de Ozorio se produjo entre las 10 y las 12 del mediodía de este martes, y se había informado al fiscal de la causa. Sin embargo, por un trabajo de inteligencia, tendiente a detener a Pequeño J, no había sido publicado.

Sucede que, la estrategia era, a través del celular de Ozorio, pautar una reunión con Pequeño J, y así concretar la detención. Dicho operativo estuvo a punto de frustrarse porque la ministra Patricia Bullrich decidió postear en su cuenta de X la noticia. «Hizo correr riesgo la operación pero lo pudimos agarrar», aseveraron desde la fuerza bonaerense».

Ahora, se espera que «Pequeño J» y Ozorio sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que este martes estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.