Ushuaia, Espert, Karina y Trump

El presidente Javier Milei no pudo cumplir su caminata de campaña en Ushuaia, de la que tuvo que irse abruptamente por el repudio de la gente.

Hoy, para variar, acusó al kirchnerismo y defendió a su hermana Karina y al diputado José Luis Espert, por las denuncias de coimas en el caso de la secretaria general de la Presidencia y de vinculación con el narco Fred Machado en lo que respecta al diputado nacional.

Autorizó por decreto el ingreso de tropas norteamericanas, algo que solo puede hacerse por el Congreso, y confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos, donde el 14 de octubre tendrá otra reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: