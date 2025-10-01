Campaña de mamografías en el Hospital Regional durante octubre

Durante todo octubre, el Hospital Regional llevará adelante una campaña de mamografías destinada a la comunidad de Comodoro Rivadavia y zona rural. El estudio está dirigido a mujeres de 40 años o más que no se lo hayan realizado en los últimos 12 meses.

Las atenciones serán a demanda y con turnos programados.

Turnos: se entregan en ventanilla de Diagnóstico por Imágenes.

A demanda: de 8:00 a 14:00.

Requisitos: presentarse con DNI, axilas higienizadas, sin crema ni talco.

Los informes de las mamografías estarán a cargo de especialistas de la institución. En los casos en que se detecten lesiones que ameriten evaluación, los médicos del servicio derivarán turnos con el mastólogo del Hospital Regional, Dr. Valiente.

Por qué es importante la mamografía

El cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres a lo largo de la vida. En Argentina se diagnostican más de 21.000 casos por año, lo que equivale al 17% de todos los tumores malignos y a casi un tercio de los cánceres en mujeres. La mamografía es el único método reconocido para la detección precoz en población de riesgo promedio, ya que permite identificar la enfermedad en su fase más temprana, cuando aún no es palpable ni presenta síntomas.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse al Hospital Regional en los horarios indicados y gestionar su turno en Diagnóstico por Imágenes.