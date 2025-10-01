El Colegio de Abogados de Comodoro rechazó declaraciones de la Dra. Carina Estefanía

El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado en el que calificó como “muy desafortunados” los dichos de la Dra. Carina Estefanía, jueza de la Cámara Penal de Esquel y recientemente electa presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut (AMFJCH).

El cuestionamiento surgió tras una entrevista radial, donde Estefanía señaló que la magistratura “es una función que exige estadios altos de valores morales y éticos, y quienes no están dispuestos a ello tienen que pensar que pueden ejercer la abogacía desde otro lugar”.

Según el Colegio, esas expresiones podrían interpretarse como una consideración de la abogacía “como una actividad inferior a la magistratura, para la cual no se necesita tanto apego a la moral y a la ética como para ser juez”.

En el comunicado, la institución expresó su preocupación y recordó que “el abogado debe ser asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele”, conforme lo establece el artículo 59 del Código Procesal Civil y Comercial de Chubut (CPCCCh).

Finalmente, el Colegio de Abogados requirió a la Dra. Estefanía “mesura en sus manifestaciones públicas, en especial cuando ellas se refieran al ejercicio de la profesión de abogado”.