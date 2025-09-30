Close Menu
martes, septiembre 30
Espectaculos

«Pensé que nunca iba a llegar»: Santiago del Moro y su Martín Fierro de Oro

Anibal Gomes
Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro 2025

La 53° edición de los Premios Martín Fierro tuvo su gran cierre con la entrega del galardón más esperado: el Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de Santiago del Moro.

El conductor, que además estuvo al frente de la ceremonia transmitida por Telefe desde el Hotel Hilton, fue el encargado de abrir el sobre y anunciar su propio nombre como ganador de la estatuilla dorada. Visiblemente emocionado, agradeció a APTRA y destacó el esfuerzo de tantos años de trabajo: “Pensé que este momento nunca iba a llegar. Es el premio al laburo y a levantarme todos los días a las 5 de la mañana”.

En una noche llena de emociones, también se reconoció a Mirtha Legrand con el Martín Fierro a la Leyenda, se homenajeó a los artistas fallecidos y se rindió tributo al periodista Jorge Lanata. El broche final, sin embargo, fue para Del Moro, que celebró su máximo logro profesional con un mensaje de aliento y gratitud hacia la televisión argentina y su público.

 

Fuente: https://www.a24.com/primiciasya/santiago-del-moro-se-quedo-el-martin-fierro-oro-2025-pense-que-nunca-iba-llegar-n1482160

