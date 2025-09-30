Gimnasia presentó su plantel y la camiseta homenaje al título de 2006

Este lunes por la tarde, en el estadio Socios Fundadores, el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presentó oficialmente a su plantel profesional y la nueva indumentaria para afrontar la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El evento reunió a hinchas, dirigentes y sponsors en una jornada cargada de expectativa. La gran novedad fue la camiseta conmemorativa, inspirada en el campeonato obtenido en la edición 2005-2006 de La Liga.

El modelo local luce el tradicional verde con franjas blancas en los laterales, que llevan la inscripción “Comodoro”. Para los partidos de visitante regresa la clásica camiseta blanca, con los mismos detalles y el agregado de un logo conmemorativo por los 20 años del título, ubicado en la parte trasera.

Los jugadores confirmados son: Mauro Cosolito, Federico Grun, Sebastián Carrasco, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero y Víctor Andrade Toyo.

A ellos se suman los juveniles José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno.

El cuerpo técnico está encabezado por Pablo Favarel como director técnico, acompañado por Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik como asistentes, Juan Ercoreca como preparador físico y Marcelo Guitin como utilero.

Gimnasia iniciará su camino en la temporada el viernes 3 de octubre a las 20:30 horas, cuando reciba a San Martín de Corrientes en el Socios Fundadores, en lo que promete ser una verdadera fiesta para el básquet comodorense.