martes, septiembre 30
Sociedad

La regla 80/20: El secreto para la felicidad en pareja

La regla 80-20: el secreto que ayuda a la felicidad en pareja

El amor en pareja no siempre es sencillo, pero algunos principios pueden ayudar a mejorar la convivencia. Uno de ellos es la llamada regla 80-20, también conocida como Principio de Pareto, que señala que un pequeño número de factores clave tiene un gran impacto en la relación.

El psicólogo John Gottman explica que, en las parejas felices, predominan las interacciones positivas sobre las negativas. Por ejemplo, aunque puedan discutir ocasionalmente (20% de las interacciones), si predominan los gestos de cariño, apoyo y agradecimiento (80%), la relación se fortalece.

La clave está en identificar los problemas centrales y trabajar sobre ellos, en lugar de enfocarse en cada conflicto menor. También influye invertir tiempo en actividades con alto impacto positivo, como compartir momentos de calidad o tener una comunicación efectiva.

Además, las parejas que comparten valores y metas suelen tener una base más sólida y duradera. En la búsqueda de pareja, la regla también se aplica: conviene priorizar los criterios más importantes, enfocarse en espacios donde sea más probable encontrar personas compatibles y dedicar energía a relaciones con verdadero potencial.

En definitiva, la regla 80-20 recuerda que pequeñas acciones bien enfocadas pueden generar la mayor parte de la felicidad en una relación.

 

Fuente: https://tn.com.ar/salud/noticias/2025/09/26/que-es-y-como-funciona-la-regla-80-20-que-facilita-la-felicidad-en-las-parejas/

