Morena Rial tras las rejas: Revocaron su excarcelación

Morena Rial volvió a ser detenida tras un revés judicial

Morena Rial volvió a prisión luego de que la Justicia revocara su excarcelación en la causa por robo agravado. Según el informe del Poder Judicial bonaerense, la mediática no cumplió con las medidas impuestas: faltó dos semanas a las citas judiciales, no presentó certificados de su tratamiento psicológico ni probó tener un empleo o medios de sustento.

La hija de Jorge Rial está acusada de participar en un robo bajo la modalidad de escruche, ingresando a una vivienda desocupada en Villa Adelina en enero de 2025. Junto a otras personas, habrían forzado una ventana para llevarse pertenencias de valor. Tras una investigación policial, fue localizada y detenida por primera vez en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.



Luego de conocerse la decisión judicial, su abogado Alejandro Cipolla compartió un mensaje en Instagram, asegurando que ya trabajan en los pasos legales para lograr su pronta libertad.

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/09/29/detuvieron-a-morena-rial-la-justicia-revoco-su-excarcelacion-en-la-causa-por-robo/