Julián Álvarez en la mira: Ofrecen una cifra récord por su pase

Barcelona apunta a Julián Álvarez con una oferta millonaria

Julián Álvarez sigue dando que hablar en Europa. Tras brillar con dos goles en el triunfo del Atlético de Madrid por 5-2 ante el Real Madrid, ahora su nombre vuelve a sonar fuerte en el mercado de pases.

Según el medio SPORT, el delantero argentino es el principal objetivo del FC Barcelona para la próxima temporada. El club lo considera el heredero ideal de Robert Lewandowski, quien podría dejar el equipo en 2026. “El nueve elegido por Laporta”, tituló el diario, destacando la decisión del presidente culé de invertir en la Araña.

La operación, sin embargo, no sería sencilla. Julián tiene contrato largo con el Atlético y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Barça intentaría negociar por una cifra cercana a los 200 millones, aunque todo dependerá de la voluntad del jugador y del club madrileño.

La posible salida de Lewandowski daría margen salarial para la llegada del argentino, aunque también aparece en carpeta el nombre de Erling Haaland, quien podría ser la alternativa si Barcelona no logra concretar el fichaje de Álvarez.

Fuente: https://tn.com.ar/deportes/futbol/2025/09/29/aseguran-que-un-club-esta-dispuesto-a-pagar-200-millones-de-euros-por-julian-alvarez-el-elegido/