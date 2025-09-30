Buscan familia en Comodoro Rivadavia para tres hermanas de 13, 7 y 6 años que desean crecer juntas

El Juzgado de Familia N° 2 de la Circunscripción Comodoro Rivadavia (a cargo de la Dra. Guillermina Sosa) y la Dirección General de Adopciones del Chubut convocan públicamente a personas individuales y/o familias sin configuración definida que deseen ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para un grupo de hermanas de 13, 7 y 6 años, quienes expresan el deseo de permanecer juntas.

La búsqueda apunta a una familia capaz de brindar cuidados cotidianos, asistencia en sus necesidades, afecto y contención, favoreciendo su desarrollo integral.

Cómo inscribirse

Periodo de inscripción: del 30/09/2025 al 30/10/2025 inclusive.

Medio de contacto: enviar correo a [email protected].

Datos a incluir: nombre y apellido, DNI, edad, localidad de residencia, teléfono/correo de contacto y breve presentación (motivación y composición familiar, si corresponde).

Pueden postularse personas solas o familias , sin restricciones de conformación.

La prioridad es mantener el vínculo fraterno (adopción conjunta de las tres hermanas).

El proceso de guarda con fines adoptivos implica evaluaciones psicosociales y legales previas a cualquier asignación.

La información sensible de las niñas se resguarda bajo confidencialidad.

Contacto oficial para postulaciones: [email protected] (solo durante el periodo indicado).