El Municipio continúa trabajando en distintas zonas de la ciudad, ante el alerta amarillo por fuertes vientos

En zona norte, Km 8, el personal de Defensa Civil, contuvo el techo de una vecina para que no sufra voladura ante las fuertes ráfagas.

Asimismo, se intervino en diversos lugares, donde postes de luz fueron inclinados por las fuertes ráfagas. También resultaron afectados carteles y tramos de cableado en la zona céntrica.

Ante cualquier consulta o reclamo comunicarse al 103 de Defensa Civil, disponible las 24 horas. Los números alternativos son 4471660, 4472401 y los celulares 2974040117 o 2974042152.

