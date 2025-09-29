Deuda externa argentina aumenta un 8,7 % y llega a $ 305.043 millones en segundo trimestre

La deuda externa de Argentina aumentó a 305.043 millones de dólares al término del segundo trimestre de este año, con un alza del 8,7 por ciento (el equivalente de 23.783 millones) en relación a los tres meses anteriores, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

«El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual, al 30 de junio de 2025, se estimó en 305.043 millones de dólares, 23.783 millones de dólares superior respecto del trimestre anterior», consignó el organismo en un informe. (Sputnik)