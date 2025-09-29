Los sindicatos se reunieron para consensuar acciones ante el retiro de YPF de la Cuenca

Los principales gremios de la Cuenca del Golfo San Jorge, que trabajan en la actividad petrolera, se reunieron hoy en Comodoro Rivadavia. Los secretarios generales de Petroleros, el también diputado nacional Jorge Avila (Encuentro Federal), José Llugdar (Petroleros Jerárquicos) Jorge Taboada (Camioneros) y Raúl Silva (UOCRA) acordaron definir acciones en conjunto para revertir los despidos que se generaron ante el retiro de YPF.

La reunión se realizó en la sede de la UOCRA en la que se analizó a fondo la implicancia y los efectos de la retirada de YPF de Manantiales Behr. Los sindicalistas mantuvieron una comunicación telefónica con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y acordaron una reunión para el próximo jueves 2 de octubre en Comodoro Rivadavia.