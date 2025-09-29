Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir medidas judiciales en la causa por robo agravado

La mediática Morena Rial volvió a ser detenida luego de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires revocara la excarcelación de la que gozaba en la causa por robo agravado bajo la modalidad de escruche.

Según el informe oficial, la joven no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó la certificación de que cumple con el tratamiento psicológico y psiquiátrico exigido. Tampoco acreditó tener empleo o medios de subsistencia, otro de los requisitos impuestos para su libertad.

La causa por robo

El expediente la acusa de ingresar a una vivienda de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina, el 18 de enero, junto a otras personas, violentando una ventana para sustraer joyas, electrodomésticos y dinero.

Tras una investigación y tareas de vigilancia, efectivos de la Policía Bonaerense y de la Policía de la Ciudad localizaron a la imputada en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida en aquella oportunidad.

El descargo en redes

Horas después de conocerse la nueva detención, el abogado Alejandro Cipolla publicó en redes sociales: “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, mensaje que Morena Rial replicó en su cuenta de Instagram.