La oposición pide remoción de Espert por nexos con presunto narco

La oposición argentina reclamó este lunes que el diputado oficialista José Luis Espert sea removido de la presidencia de una comisión parlamentaria a raíz de su vínculo con Federico «Fred» Machado, un empresario acusado de narcotráfico en EEUU.

«José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo», sostuvo en su cuenta de X el diputado de Unión por la Patria (peronismo), Germán Martínez.

De acuerdo a documentación judicial de EEUU, Machado hizo aportes financieros y logísticos a la campaña presidencial de Espert en 2019.

Fiscales de Texas descubrieron que el 1 de febrero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares de un fideicomiso asociado a Machado.

Además, el diputado del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA, ultraderecha) utilizó un avión privado que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas.

El empresario argentino está detenido en la provincia de Río Negro (sur) desde el 16 de abril de 2021, acusado en EEUU de ser parte de «una conspiración para producir y distribuir cocaína».

Asimismo, Machado enfrenta cargos por fraude electrónico y lavado de dinero en una causa por la que ya fue condenada a 16 años de prisión Debora Lynn Mercer-Erwin, su exsocia con la que compartía el fideicomiso que transfirió dinero a Espert.

El legislador es primer candidato a diputado nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires (este), de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El diputado reconoció que Machado organizó en 2019 la presentación de un libro suyo en la ciudad de Viedma (sur), y que se trasladó en un avión privado facilitado por el empresario.

De todas maneras, sostuvo que las acusaciones son parte de «una campaña sucia» de la oposición peronista.

«Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos», aseguró Espert en el canal TN.

La Corte Suprema argentina debe pronunciarse todavía sobre el pedido de extradición que pesa sobre Machado en EEUU. (Sputnik)