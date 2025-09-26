El millonario sorteo de Wanda Nara en la redes que desató polémica en las redes

El sorteo millonario de Wanda Nara que terminó en escándalo

Wanda Nara volvió a generar revuelo en las redes sociales tras anunciar un sorteo en el que prometía regalar 5 millones de pesos a sus seguidores.

En un principio, solo se pedía confirmar la participación, pero luego sorprendió con una condición inesperada: registrarse en una plataforma de juegos y enviar la captura de pantalla.

Además, aclaró que cada recarga de 5 mil pesos sumaba nuevas chances para ganar un celular y un auto 0 KM.

La propuesta no cayó bien entre muchos usuarios, que se sintieron decepcionados y acusaron a la conductora de aprovecharse de la situación.

El escándalo creció cuando Maxi López, su exmarido, publicó una foto de Wanda recostada en un sillón con un comentario irónico que encendió aún más la polémica.

Como si fuera poco, la empresaria volvió a ser blanco de críticas luego de compartir una foto promocionando productos de belleza.

Los haters cuestionaron su aspecto, lanzaron burlas sobre su cabello y hasta especularon con supuestas cirugías estéticas, algo que ella siempre negó.

Una vez más, Wanda Nara quedó en el centro de la tormenta mediática por sus publicaciones y sorteos que no dejan a nadie indiferente.

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/09/26/wanda-nara-sorteo-5-millones-de-pesos-en-las-redes-y-los-requisitos-para-anotarse-desataron-un-escandalo/