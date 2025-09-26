Luque en Río Mayo: “Tenemos la responsabilidad de defender a la gente que en octubre necesita ver una esperanza”

El candidato a diputado nacional, participó de la apertura del local de Unidos Podemos en Río Mayo a salón colmado, con una gran cantidad de vecinos de todas las edades que se mostraron esperanzados por esta nueva elección del próximo 26 de octubre.

En la apertura, también estuvieron presentes el senador Carlos Linares, el diputado provincial Gustavo Fita, históricos dirigentes del justicialismo como José Manuel Corchuelo Blasco, la presidenta del partido en Río Mayo, Mirta Borda, y la referente Isabel Borda.

En su alocución, Juan Pablo Luque se mostró feliz por estar en Río Mayo y sentir el apoyo de una gran cantidad de militantes. “Para nosotros era realmente importante venir y que todos ustedes tengan un lugar donde reunirse y militar la boleta de Unidos Podemos”, les dijo a los presentes.

Pidió el compromiso de la militancia “de cara al 26 de octubre que es tan necesario e importante para la Argentina, para la provincia de Chubut y para Río Mayo en particular”.

Para Luque “estas próxima elecciones tienen que ver justamente con ponerle un freno a las políticas de tanta crueldad, de tanta insensibilidad que tiene este gobierno nacional”.

“Defender a los trabajadores, defender a los sectores más vulnerables, aquellos que menos oportunidades tienen en la vida es la responsabilidad que tenemos justamente quienes defendemos estos ideales”, puntualizó.

Luque agradeció también el trabajo realizado por Isabel Borda y “a cada uno de quienes trabajaron para poder conseguir este lugar y ponerle corazón a este momento, porque tenemos una gran oportunidad en octubre”.

*Recorrida por Sarmiento*

Previamente, Luque estuvo en Sarmiento, en donde recorrió el barrio Progreso junto a la candidata a concejal Ana Reyes y vecinos del sector.

Tras visitar algunas viviendas y dialogar con los vecinos por la situación que están viviendo, el candidato advirtió que “son muchas las necesidades en Sarmiento: obras abandonadas, falta de trabajo o sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Historias que se repiten en toda la provincia”.

“Chubut es una provincia que la está pasando muy mal, es una de las provincias que más empleo ha perdido per cápita en la Argentina, hemos perdido más de 11.000 puestos de trabajo solamente en el sector privado”, sostuvo.

El candidato por el frente Unidos Podemos recordó que “la provincia tiene diputadas y senadoras nacionales que no son del partido de La Libertad de Avanza, pero que son de Despierta Chubut y que han acompañado todas y cada una de las medidas que el gobierno de Javier Milei ha impulsado, porque son lo mismo”.

“Tenemos la obligación de mostrar exactamente lo opuesto a lo que ellos pregonan permanentemente. Por eso necesitamos llegar al Congreso. Porque somos la única alternativa para ponerle un freno a las políticas del gobierno nacional que tanto están perjudicando a los chubutenses” sintetizó.