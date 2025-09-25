El Bloque Vecinal no acompaña la primera ampliación presupuestaria de 2025

FALTA DE APLICACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES

Este jueves el bloque del PVRT votó en contra de la aprobación del pedido de ampliación presupuestaria del ejecutivo municipal “Creemos que cada recurso adicional debe orientarse al fortalecimiento de nuestra infraestructura básica, para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible, no a gastos corrientes” indicaron los concejales Dolores Álvarez y Guillermo Janeiro.

El Bloque Vecinal no acompañó la primera ampliación presupuestaria de 2025, por un monto cercano a los $1.140 millones. La decisión se fundamenta en los motivos ya expuestos en 2024, cuando tampoco se respaldó la medida. En aquel entonces, la ampliación fue aprobada únicamente por el bloque oficialista por un total superior a los $3.000 millones, de los cuales más de $2.500 millones se destinaron a gastos corrientes y otros $500 millones no fueron asignados a obras específicas ni a cuentas especiales.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos señalado que, en un contexto de gran complejidad nacional y dificultad para obtener recursos externos, es fundamental priorizar un fondo especial para infraestructura esencial y saneamiento ambiental”, expresaron desde el Bloque Vecinal.

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada ante una compleja coyuntura nacional, como otras que se propusieron desde las bancas del PVRT como: la obra de impulsión cloacal en la zona sur y la apertura de caminos alternativos para mejorar la conectividad

El Bloque del Partido Vecinal sostiene que las ampliaciones presupuestarias de los últimos dos años permitirían financiar cualquiera de estas iniciativas, pero la falta de acompañamiento impide avanzar en soluciones concretas.

Finalmente, remarcaron: “Valoramos los servicios y actividades que ofrece el municipio. Sin embargo, creemos que cada recurso adicional debe orientarse al fortalecimiento de nuestra estructura básica, para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Porque Rada Tilly somos todos: de oeste a este, y de norte a sur”.