viernes, septiembre 26
Mileilandia

Cumpliendo ordenes y carancheando

El presidente Javier Milei terminó su viaje por Estados Unidos con la reunión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responsable del genocidio en la Franja de Gaza.

La entrega a Estados Unidos quedó a la vista. El Secretario Scott Bessens le hizo anular la baja de retenciones que Milei había anunciado antes del viaje. Mucho enojo en el campo, en Santa Fe y Córdoba.

Milei, Patricia Bullrich y la prensa adicta, entre ella Cristina Pérez, caranchearon el terrible triple asesinato de Florencio Varela.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

