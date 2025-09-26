La foto de Francos no alcanza: El gobierno y Macri siguen distantes

La foto entre Macri y Francos que expuso la distancia con el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei busca fortalecer su peso político tras la derrota en las elecciones bonaerenses y, con los comicios del 26 de octubre en la mira, intenta recomponer vínculos clave.

Uno de ellos es con Mauricio Macri, aunque por ahora no hubo avances concretos.

En este contexto, el expresidente coincidió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un evento en la embajada de Arabia Saudita. La foto del saludo cordial se viralizó rápidamente, pero desde el entorno de Macri aclararon que no hubo conversaciones sobre un posible acercamiento.

Días atrás, Macri había reaparecido en la escena política y reiteró que hace más de un año no habla con Milei. Además, dejó un mensaje a los candidatos del PRO: “En el Congreso, el desafío es cuidar el cambio”.

En la Casa Rosada, en cambio, ponen en duda la conveniencia de sumarlo a la campaña. Señalan que su imagen negativa es alta y descartan una reunión inmediata con el Presidente.

Así, pese a las fotos y los gestos, el vínculo entre Macri y Milei sigue congelado.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/09/26/pese-a-los-gestos-publicos-y-la-foto-con-francos-no-hay-un-acercamiento-real-entre-el-gobierno-y-macri/