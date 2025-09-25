Mañana se corta el agua en 22 barrios de Comodoro

Por tareas de mantenimiento

Mañana, viernes 26 de septiembre, desde las 12 y por un lapso de 36 horas., por trabajos de mantenimiento en un tramo del Acueducto del ’99, se interrumpe el suministro de agua en los barrios: Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Km.14, Laprida, Fuerza Aérea, Manantial Rosales, Bella Vista Sur, Loteo Feijoó, Loteo Pastrana, Loteo Yapura, El Atardecer, Los Arenales, Loteo San Jorge, un sector de Los Tres Pinos, un sector de Las Flores, un sector de La Floresta y un sector de San Martín.

Debido a las maniobras que se llevarán a cabo, los vecinos de los barrios Km. 8, Próspero Palazzo y Km. 17, podrán notar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

Se solicitó desde la SCPL a los vecinos hacer uso racional del servicio.