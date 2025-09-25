Llegó la opción que todos esperaban en YouTube

YouTube lanza botón para ocultar sugerencias al final de los videos

YouTube implementa un nuevo botón llamado “Ocultar” que permitirá a los usuarios descartar las ventanas emergentes y sugerencias que aparecen al final de los videos. Este cambio llega tras los pedidos de la comunidad, que reclamaba una forma de concentrarse solo en el contenido que están viendo.

El botón aparecerá en la esquina superior derecha del reproductor durante los últimos segundos de los videos y su función es simple: al tocarlo, se descartan las recomendaciones del clip en reproducción. Sin embargo, la acción es temporal y debe repetirse en cada video, ya que no se aplica a toda la cuenta de forma automática.

Google asegura que esta función no afectará significativamente las métricas de los creadores. Las pruebas mostraron un impacto menor al 1,5% en las estadísticas de visualizaciones. Los creadores seguirán pudiendo agregar sus elementos al final de los videos, mientras los espectadores tienen ahora la opción de ocultarlos si lo desean.

Esta novedad busca mejorar la experiencia de los usuarios sin perjudicar a los canales, permitiendo un control más directo sobre las pantallas finales y el contenido que realmente quieren ver.

Fuente: https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/09/25/cambio-historico-en-youtube-lo-usuarios-tendran-una-opcion-que-venian-reclamando/