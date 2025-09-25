Argentina desarrolla un nuevo método no invasivo para mejorar la presbicia

Tratamiento argentino ofrece solución no invasiva para la presbicia

La presbicia, conocida como vista cansada, es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos, afectando a la mayoría de las personas a partir de los 40 años. No es una enfermedad, sino parte del envejecimiento natural del ojo.

Tradicionalmente se recurría a lentes o cirugías. Sin embargo, una investigación argentina propone un tratamiento innovador: gotas oftálmicas que ya mostraron resultados positivos en miles de pacientes.

El desarrollo es liderado por la Dra. Giovanna Benozzi, médica oftalmóloga especializada en presbicia y directora del Centro Benozzi. Este tratamiento farmacológico permite mejorar la visión cercana, reduciendo o incluso reemplazando el uso de lentes en pacientes con presbicia leve a moderada, mientras la agudeza visual de lejos se mantiene estable.

Las mejoras se observan entre 20 y 30 minutos después de aplicar las gotas y se sostienen con el tiempo. Los efectos secundarios son leves y transitorios, como percepción de luz reducida o leve presión frontal, que se resuelven solos en pocos días.



El tratamiento está diseñado para pacientes con presbicia leve a moderada, especialmente aquellos que no desean usar lentes constantemente y no son candidatos a cirugía. Además, se personaliza según la edad, características oculares y agudeza visual de cada paciente.

Más de 20.000 pacientes han participado en estos estudios durante más de 15 años, y la investigación continúa buscando ampliar su uso. La Dra. Benozzi destaca que recuperar la capacidad de enfocar permite a las personas mantener o mejorar su calidad de vida diaria.

Fuente: https://tn.com.ar/salud/noticias/2025/09/24/un-tratamiento-argentino-contra-la-presbicia-es-la-nueva-esperanza-no-invasiva-para-los-pacientes-afectados/