Asignaciones familiares: Cambios en los montos desde Octubre

ANSES actualiza topes y montos de las asignaciones familiares desde octubre
El Gobierno anunció los nuevos topes de ingresos y escalas para las asignaciones familiares del sistema CUNA (ex SUAF) que paga la ANSES, vigentes desde octubre de 2025. Tanto el tope como los montos aumentan un 1,88%.
Los cambios fueron oficializados mediante la resolución 318 de ANSES y aplican a empleados en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con hijos menores de 18 años a cargo.
Los topes de ingreso para acceder a las asignaciones familiares son:
– Ingreso familiar total: hasta $4.807.226 brutos por mes.
– Ingreso individual: hasta $2.403.613 brutos por mes.
Con estos topes y el aumento, los montos por hijo quedan así:
– Familias hasta $907.793: $58.631
– Entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
– Entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
– Entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
Estos mismos montos aplican a la Asignación Familiar Prenatal. Los pagos se realizarán entre el 8 y el 21 de octubre, según la terminación del DNI.
Para contribuyentes del Monotributo, los montos varían según la categoría:
– Categoría A: $58.631
– Categoría B: $39.548
– Categoría C: $23.920
– Categorías D a G: $12.340
Las asignaciones de pago único también se actualizan:
– Nacimiento: $68.341
– Adopción: $408.616
– Matrimonio: $102.330
– Ayuda Escolar Anual: $42.039
Estas medidas buscan actualizar los ingresos y montos según la fórmula de movilidad, asegurando un pago justo para las familias argentinas.
Fuente: https://tn.com.ar/economia/2025/09/25/anses-fijo-las-nuevas-escalas-y-topes-para-cobrar-las-asignaciones-familiares-desde-octubre/