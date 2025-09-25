Asignaciones familiares: Cambios en los montos desde Octubre

ANSES actualiza topes y montos de las asignaciones familiares desde octubre

El Gobierno anunció los nuevos topes de ingresos y escalas para las asignaciones familiares del sistema CUNA (ex SUAF) que paga la ANSES, vigentes desde octubre de 2025. Tanto el tope como los montos aumentan un 1,88%.

Los cambios fueron oficializados mediante la resolución 318 de ANSES y aplican a empleados en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con hijos menores de 18 años a cargo.

Los topes de ingreso para acceder a las asignaciones familiares son:

– Ingreso familiar total: hasta $4.807.226 brutos por mes.

– Ingreso individual: hasta $2.403.613 brutos por mes.

Con estos topes y el aumento, los montos por hijo quedan así:

– Familias hasta $907.793: $58.631

– Entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

– Entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

– Entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Estos mismos montos aplican a la Asignación Familiar Prenatal. Los pagos se realizarán entre el 8 y el 21 de octubre, según la terminación del DNI.

Para contribuyentes del Monotributo, los montos varían según la categoría:

– Categoría A: $58.631

– Categoría B: $39.548

– Categoría C: $23.920

– Categorías D a G: $12.340

Las asignaciones de pago único también se actualizan:

– Nacimiento: $68.341

– Adopción: $408.616

– Matrimonio: $102.330

– Ayuda Escolar Anual: $42.039

Estas medidas buscan actualizar los ingresos y montos según la fórmula de movilidad, asegurando un pago justo para las familias argentinas.

