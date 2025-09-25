Horror en Francia: Alumno de 14 años apuñala a su profesora delante de sus compañeros

Un hecho estremecedor sacudió a la comunidad educativa de Benfeld, en Estrasburgo, Francia. Una profesora de música de 66 años fue apuñalada en la cara por un alumno de 14 años dentro del colegio Robert-Schuman, minutos después de las 8 de la mañana. La docente fue trasladada de urgencia al hospital y su vida no corre peligro.

El adolescente huyó del colegio, pero fue capturado una hora después y, en el momento de la detención, intentó suicidarse. Fue reanimado y permanece internado en estado crítico.

Según compañeros y autoridades, el joven era taciturno, aislado y mostraba fascinación por armas y simbología neonazi. No tenía antecedentes penales y probablemente padecía problemas psicológicos.

Tras el ataque, el colegio fue evacuado y los alumnos fueron entrevistados por la policía. La ministra de Educación, Elisabeth Borne, condenó el hecho y expresó solidaridad con la docente y la comunidad escolar, activando una celda de emergencia para asistir a alumnos y personal.

Este episodio se suma a un contexto de creciente violencia en escuelas francesas, donde en los últimos meses se registraron ataques con armas blancas y se han incautado cientos de cuchillos en operativos de seguridad.

Fuente: https://tn.com.ar/internacional/2025/09/25/horror-en-francia-un-alumno-de-14-anos-apunalo-a-su-profesora-en-la-cara-frente-a-otros-chicos/