Policiales - Judiciales

Triple homicidio: El horror se transmitió en vivo en redes para un grupo cerrado

Triple femicidio en Florencio Varela: el crimen fue transmitido a un grupo cerrado en redes

Un hecho estremecedor conmocionó a Florencio Varela: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron halladas asesinadas y descuartizadas. El crimen fue transmitido en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram, donde unas 45 personas presenciaron los hechos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que se trató de un acto planificado por una banda narco, y que las jóvenes fueron engañadas para llegar a la vivienda donde ocurrió el asesinato. Alonso confirmó que los responsables aún están siendo buscados, incluyendo al presunto líder de la organización.

Las autopsias revelaron torturas extremas: Lara Gutiérrez sufrió mutilaciones en la mano y quemaduras; Brenda del Castillo tuvo fractura de cráneo y heridas punzocortantes; y Morena Verdi presentaba luxación cervical y golpes en el rostro. La violencia y los detalles del crimen sugieren un mensaje mafioso y la implicancia de la banda de narcotráfico.

Se realizaron allanamientos en Villa Zavaleta, Barracas, donde se halló un aguantadero con dinero y evidencias del grupo criminal. Las autoridades trabajan junto a la Nación para dar con todos los responsables y esclarecer el caso.

