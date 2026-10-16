La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 16 de octubre, durante la tarde, finalizaron los trabajos de reparación de la avería detectada en el acueducto del ’99, que había provocado la interrupción del suministro de agua potable en 23 barrios y sectores de Comodoro Rivadavia.

Tras concluir las tareas, el personal operativo comenzó con el llenado paulatino de las cañerías, un procedimiento necesario para avanzar con la recuperación del servicio.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde las 00:00 del sábado 17 de octubre comenzará a normalizarse el abastecimiento en los barrios afectados por el corte iniciado durante la madrugada del viernes.

¿En qué barrios comenzará a volver el agua?

La normalización alcanzará a los sectores que permanecieron afectados por la avería del acueducto del ’99, entre ellos Laprida, Güemes, Sarmiento, Manantial Rosales, Bella Vista Norte, Ara San Juan, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Próspero Palazzo, Km. 8, Saavedra, Divina Providencia, Petroleros Privados, ex Radio Estación y Fuerza Aérea.

También comprende un sector de General Mosconi, las zonas altas de La Floresta, Las Flores y San Martín, un sector de Los Tres Pinos y Chacras de Saavedra.

Desde la Cooperativa aclararon que la recuperación del suministro será progresiva, por lo que el agua podría regresar en distintos momentos según el sector.

Mientras comienza a recuperarse el servicio en los barrios afectados por la avería, la SCPL anunció una nueva interrupción del suministro para Zona Sur y Central de Comodoro Rivadavia.

El corte comenzará a las 00:00 del sábado 17 de octubre y tendrá una duración estimada de 18 horas.

Según explicó la entidad, la medida alcanzará a los barrios de estas zonas que no habían sido afectados por la interrupción anterior.

El objetivo es recuperar las reservas de Puesto La Mata, necesarias para sostener el abastecimiento de agua potable en la ciudad.

Si se cumple el plazo previsto, la interrupción finalizaría alrededor de las 18:00 del sábado, aunque la recuperación efectiva del suministro podría ser gradual.

Desde los departamentos de Saneamiento y de Sistema Acueductos y Acuíferos solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua, tanto en los sectores donde comienza a restablecerse el servicio como en aquellos que estarán afectados por el nuevo corte.