El intendente mantuvo una reunión con el histórico entrenador y su hijo, Thiago Vigil Manes, quienes desarrollarán una propuesta de formación e intercambio destinada a entrenadores locales, con el objetivo de compartir herramientas, experiencias y fortalecer el hockey de la región._

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili recibió en el despacho municipal al reconocido entrenador de hockey Sergio “Cachito” Vigil y a su hijo, Thiago Vigil Manes, quienes llegaron a Comodoro Rivadavia para realizar la capacitación “Ser profeta en tu tierra”. La iniciativa propone generar un espacio de encuentro con entrenadores locales para compartir experiencias, brindar herramientas y escuchar las necesidades, los desafíos y las inquietudes que atraviesan en sus prácticas cotidianas.

Vigil, referente histórico del hockey argentino y ex entrenador de Las Leonas, expresó su satisfacción por la visita y por la posibilidad de devolverle al deporte parte de todo lo que le brindó a lo largo de sus trayectoria. “Es un orgullo y una gran satisfacción concretar con mi hijo esta clínica y devolverle un poco al hockey todo lo que nos dio”, manifestó, destacando el valor de compartir sus conocimientos y experiencias con quienes trabajan diariamente en el desarrollo de la disciplina.

Al referirse al encuentro con Macharashvili, valoró el intercambio de experiencias vinculadas al deporte y la calidez de la recepción, al manifestar que “es una persona que siente el deporte, que lo ha vivido en los altos niveles y fue muy agradable compartir experiencias y anécdotas. Para nosotros es un honor llegar a una ciudad y ser recibidos por el intendente”, señaló.

Por su parte, Thiago Vigil Manes, quien se desempeña como entrenador de la Escuela Formativa Sub 14 de Buenos Aires y cuenta con experiencia en categorías inferiores y planteles superiores, explicó que la propuesta forma parte de un proyecto reciente denominado “Esencia Vigil”, que comparte con su padre.

“Nuestro lema es darle valor a los profesores que hay en cada región y que seamos solamente potenciadores de todo lo lindo y de las características de cada lugar”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la importancia de construir en conjunto la capacitación y poner en valor el trabajo de los entrenadores de cada comunidad.

La capacitación “Ser profeta en tu tierra” busca fortalecer el trabajo de los entrenadores de hockey de Comodoro Rivadavia a través de una jornada de formación, escucha e intercambio, poniendo en valor los conocimientos locales y promoviendo el crecimiento de la disciplina desde sus propias comunidades.