Las tareas se realizaron en los barrios 9 de Julio y 13 de Diciembre, e incluyeron la colocación de carpeta asfáltica en distintos tramos de las calles Tucumán y Santa Cruz. Además, se prepararon nuevos sectores para su próxima intervención.

En el marco de las políticas de mejoramiento de la infraestructura urbana que impulsa la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, este sábado se llevaron adelante trabajos destinados a optimizar la trama vial y mejorar las condiciones de circulación.

Desde la Secretaría de Infraestructura, se indicó que las intervenciones se desarrollaron en el barrio 9 de Julio, donde se ejecutó la carpeta asfáltica en calle Tucumán, entre Sargento Cabral y Uruguay, y en calle Santa Cruz, entre Sargento Cabral y Uruguay, además del tramo comprendido entre Sargento Cabral y O’Higgins en barrio 13 de Diciembre.

Próximamente, se avanzará con el mejoramiento de la trama vial en Liniers e Islas Leones en inmediaciones del Cementerio Oeste, Querandíes e Islas Leones, Liniers y Guaraníes, junto a la intersección de Jorge Newbery y Pastor Schneider.