La deportista integrará la delegación nacional en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro Deportivo, que se disputará del 21 al 25 de octubre en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. Competirá en la categoría Junior Femenina 10 metros.

Con gran entusiasmo y compromiso, la tiradora chubutense Aylén Miguel transita los últimos días de preparación para afrontar un nuevo desafío internacional. La representante provincial formará parte de la delegación argentina que participará del XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro Deportivo, certamen que se desarrollará del 21 al 25 de octubre en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.

La joven deportista viajará el próximo martes 20 de octubre con el objetivo de ratificar su crecimiento deportivo y buscar un lugar en el podio. Este nuevo desafío llega tras un intenso período de preparación, desarrollado con el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de Chubut Deportes, y que continúa fortaleciendo el desarrollo de los atletas en cada localidad de la provincia.

*Reconocimiento y apoyo estratégico*

Semanas atrás, Aylén Miguel había sido recibida por el gobernador Ignacio Torres en Casa de Gobierno, en el marco de anuncios vinculados al Plan Galina y al Programa Integral de Infraestructura Deportiva.

En esa oportunidad, el mandatario provincial le entregó un reconocimiento especial por la medalla de bronce obtenida en el Nacional de Armas de Aire, y le hizo entrega de un traje de competición para acompañar el desarrollo deportivo de la joven atleta.

Ese acompañamiento sostenido del Gobierno del Chubut, le permite hoy a la deportista llegar a una nueva cita internacional, llevando la bandera de la provincia a un escenario sudamericano y ratificando el compromiso de la gestión con el crecimiento de las trayectorias profesionales de los deportistas locales y, en consecuencia, de todo el deporte chubutense.

*Representar a Chubut y al país con orgullo*

En la previa del certamen, Aylén compartió sus sensaciones: “Estoy muy contenta con esta posibilidad. Poder volver a competir en un Sudamericano y representar al país es un orgullo impresionante”.

Sobre su preparación, explicó: “Los entrenamientos vienen siendo muy positivos. Estoy sumando más horas para prepararme mejor, adaptando todo lo nuevo que tengo y buscando mejorar algunos detalles antes de la competencia”. Y concluyó: “Siempre es un orgullo representar a Chubut y al país”