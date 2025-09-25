Un nacimiento en un millón: El raro parto que que conmueve a todos

Nacieron trillizas idénticas en Salta: un caso único en un millón

Un hecho médico extraordinario conmovió a Salta: en el Hospital Materno Infantil nacieron trillizas idénticas monocoriales triamnióticas, una condición que ocurre apenas una vez cada millón de embarazos en el mundo.

El parto, programado a las 34 semanas de gestación, fue de altísima complejidad. Las bebés, llamadas Ainara, Amira y Ámbar, pesaron entre 1.560 y 1.780 gramos y permanecen internadas en Neonatología, estables y bajo cuidado de especialistas.

La madre, Nancy, tuvo un seguimiento médico exhaustivo durante todo el embarazo y se encuentra en buen estado de salud, acompañada por su familia.

Que el embarazo fuera monocorial triamniótico significa que las tres compartieron una única placenta, pero cada una tuvo su propia bolsa amniótica. Esta condición es extremadamente riesgosa y requiere controles médicos muy frecuentes. Según los registros del hospital, es el segundo caso de estas características en Salta en 2025.

El nacimiento generó gran alegría en la comunidad médica y la sociedad salteña, con numerosos mensajes de apoyo. Los especialistas destacaron el trabajo del equipo interdisciplinario que participó del parto, definiéndolo como un hecho excepcional y un logro colectivo de ciencia y planificación médica.