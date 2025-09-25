Close Menu
jueves, septiembre 25
Region

Fatal choque frontal en el cruce de las rutas 1 y 2: un automovilista murió en el acto

El siniestro ocurrió ayer miércoles cerca de las 16:30, cuando un Honda se cruzó de carril e impactó de frente contra un camión. Bomberos, policía y personal de la APSV trabajaron varias horas en el lugar.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Un trágico accidente se produjo en la tarde del miércoles, pasadas las 16:30 horas, en el cruce de las rutas 1 y 2, en las cercanías de Puerto Madryn.

EESS-300x250-80kb

Según los primeros testimonios recabados en la zona, el conductor de un automóvil Honda habría perdido el control al quedarse dormido, cruzando de carril e impactando de manera frontal contra un camión. La violencia del choque provocó que el automovilista saliera despedido del vehículo, falleciendo en el lugar debido a las graves heridas sufridas.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos de Puerto Madryn y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quienes desplegaron un amplio operativo para asistir, peritar la escena y restringir el tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas.

Las autoridades judiciales dispusieron las actuaciones correspondientes para determinar las causas precisas del siniestro y la identidad de la víctima.


Share.

Related Posts