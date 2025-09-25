Fatal choque frontal en el cruce de las rutas 1 y 2: un automovilista murió en el acto

Un trágico accidente se produjo en la tarde del miércoles, pasadas las 16:30 horas, en el cruce de las rutas 1 y 2, en las cercanías de Puerto Madryn.

Según los primeros testimonios recabados en la zona, el conductor de un automóvil Honda habría perdido el control al quedarse dormido, cruzando de carril e impactando de manera frontal contra un camión. La violencia del choque provocó que el automovilista saliera despedido del vehículo, falleciendo en el lugar debido a las graves heridas sufridas.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos de Puerto Madryn y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quienes desplegaron un amplio operativo para asistir, peritar la escena y restringir el tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas.

Las autoridades judiciales dispusieron las actuaciones correspondientes para determinar las causas precisas del siniestro y la identidad de la víctima.



