Rápido accionar policial y médico salvó a un bebé con dificultades respiratorias en Comodoro Rivadavia

En la noche del martes 23 de septiembre, alrededor de las 23:15 horas, una emergencia movilizó al personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.

La ciudadana N.Al.G, de 23 años, se presentó junto a su bebé de dos meses y su grupo familiar, solicitando auxilio ante la grave dificultad respiratoria del pequeño.

De inmediato, la sargento ayudante Natalia Albarracín actuó realizando maniobras de reanimación, logrando que el bebé recuperara la normalidad en su respiración. Minutos después, una ambulancia a cargo de la doctora Dávila arribó al lugar y confirmó que el niño estaba fuera de peligro, pero igualmente dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación y estudios complementarios.

El procedimiento quedó registrado en el parte oficial firmado por el oficial ayudante Martínez Frank, destacando la rápida intervención policial y sanitaria, que resultó clave para proteger la vida del recién nacido.



