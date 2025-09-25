Close Menu
jueves, septiembre 25
Policiales - Judiciales

Rápido accionar policial y médico salvó a un bebé con dificultades respiratorias en Comodoro Rivadavia

Una joven madre llegó desesperada a la Seccional Sexta con su hijo de dos meses que no podía respirar. La pronta asistencia de una sargento y la llegada inmediata de una ambulancia evitaron una tragedia.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

En la noche del martes 23 de septiembre, alrededor de las 23:15 horas, una  emergencia movilizó al personal de  la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.
La ciudadana N.Al.G, de 23 años, se presentó junto a su bebé de dos meses y su grupo familiar, solicitando auxilio ante la grave dificultad respiratoria del pequeño.

EESS-300x250-80kb

De inmediato, la sargento ayudante Natalia Albarracín actuó realizando maniobras de reanimación, logrando que el bebé recuperara la normalidad en su respiración. Minutos después, una ambulancia a cargo de la doctora Dávila arribó al lugar y confirmó que el niño estaba fuera de peligro, pero igualmente dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación y estudios complementarios.

El procedimiento quedó registrado en el parte oficial firmado por el oficial ayudante Martínez Frank, destacando la rápida intervención policial y sanitaria, que resultó clave para proteger la vida del recién nacido.


Share.

Related Posts