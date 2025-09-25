Close Menu
jueves, septiembre 25
Region

Elegante y llamativo: el pingüino de penacho amarillo, joya del fin del mundo

En la Isla Pingüino, a 22 kilómetros de Puerto Deseado, una colonia de estas aves marinas fascina con su cresta dorada y su historia geológica de 150 millones de años.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

En el extremo sur de la Argentina, Puerto Deseado guarda un tesoro natural que combina vida salvaje y pasado geológico. Allí emerge la Isla Pingüino, una plataforma rocosa del período Jurásico, formada cuando la lava se enfrió hace unos 150 millones de años.

EESS-300x250-80kb

Este enclave, situado a solo 22 kilómetros de la costa santacruceña, es el hogar de la colonia de pingüinos de penacho amarillo más cercana al continente. De origen volcánico, la isla permite a visitantes y científicos admirar a esta especie única en su entorno natural.

Su nombre científico, Eudyptes chrysocome, significa “buen buceador de cabellera dorada”. Y no es casual: este pingüino crestado, el más pequeño de su grupo, alcanza apenas 50 centímetros de altura y un peso aproximado de dos kilos, pero se luce con un distintivo penacho amarillo que lo hace inconfundible.

Además de su singular belleza, el pingüino de penacho amarillo cumple un rol vital en el ecosistema marino, alimentándose de peces y crustáceos y sirviendo como indicador de la salud de los océanos. Su observación, en equilibrio con la conservación, convierte a Puerto Deseado en un punto clave para el ecoturismo y la ciencia.


Share.

Related Posts