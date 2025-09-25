Elegante y llamativo: el pingüino de penacho amarillo, joya del fin del mundo

Este enclave, situado a solo 22 kilómetros de la costa santacruceña, es el hogar de la colonia de pingüinos de penacho amarillo más cercana al continente. De origen volcánico, la isla permite a visitantes y científicos admirar a esta especie única en su entorno natural.

Su nombre científico, Eudyptes chrysocome, significa “buen buceador de cabellera dorada”. Y no es casual: este pingüino crestado, el más pequeño de su grupo, alcanza apenas 50 centímetros de altura y un peso aproximado de dos kilos, pero se luce con un distintivo penacho amarillo que lo hace inconfundible.

Además de su singular belleza, el pingüino de penacho amarillo cumple un rol vital en el ecosistema marino, alimentándose de peces y crustáceos y sirviendo como indicador de la salud de los océanos. Su observación, en equilibrio con la conservación, convierte a Puerto Deseado en un punto clave para el ecoturismo y la ciencia.



