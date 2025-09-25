Close Menu
Alerta amarilla por viento en Comodoro

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa este jueves 25 de septiembre en Comodoro Rivadavia, con cielo algo nublado, ráfagas intensas y sin probabilidad de lluvias. El pronóstico se extiende con detalles para los próximos siete días.
Comodoro Rivadavia amaneció este jueves con 11.8 °C, cielo algo nublado, humedad del 63 %, presión de 1007.4 hPa y viento variable de 6 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento, advirtiendo que durante la jornada las ráfagas del cuadrante norte podrían alcanzar 79 a 87 km/h.

Para el resto del día se espera un ambiente ventoso, con una máxima de 22 °C. En detalle, la mañana presentará vientos del norte de 32 a 41 km/h, la tarde continuará con igual intensidad y dirección noroeste, y hacia la noche descenderán a 23 a 31 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0 %.

El pronóstico extendido indica que el viernes la temperatura oscilará entre 14 °C y 20 °C, manteniéndose el viento del noroeste. Para el fin de semana, se prevén mínimas de 11 °C y máximas de 21 °C el sábado y 17 °C el domingo, con cielos parcialmente nublados. La próxima semana continuará con condiciones similares y máximas cercanas a 19 °C.

